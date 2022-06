Stasera in tv c’è A casa tutti bene | il film di Gabriele Muccino che è diventato una serie tv

Leggi su amica

(Di lunedì 6 giugno 2022) Ci sonoche, una volta usciti dal cinema, ti ronzano nella testa con una domanda insistente: chissà cosa succederebbe se… A, in ondain tv su Rai 1 alle 21.25, è uno di questi. Non bisogna essere dei fan sfegatati diper farsi abbracciare da questa storia familiare. Tipica del suo cinema, vero. Ma robustamente più corale. Forse anche per questo, più di altri lavori, Aè ilgiusto per essere trasformato in unatv.in tv c’è il(2018) di. Che ha poi ...