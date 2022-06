(Di lunedì 6 giugno 2022) AGI - Isulla giustizia, il confronto fra i partiti in vista delle Amministrative e il dibattito sulla. Sono questi i temi in primo piano sulle pagine di politica dei quotidiani in edicola oggi. CORRIERE DELLA SERA: La campagna russa anti Italia pianificata all'inizio di marzo. La propaganda sulle armi, le sanzioni e la "russofobia" partita dal ministero degli Esteri di Mosca e subito rilanciata da social, influencer e opinionisti. Intervista a Matteo Renzi (Iv): "Esiste un'area Draghi. A questo spazio dobbiamo dare un tetto". Salario minimo, il no di Confindustria. Landini: il governo ora ci convochi. LA REPUBBLICA: Conte insiste sulle armi, incognita Lega. I paletti di Draghi alla prova dell'Aula. Il 21 giugno il premier parlera' di Ucraina.Chigi vuole evitare il...

Advertising

Palazzo_Chigi : In diretta da Bruxelles la conferenza stampa del Presidente Draghi al termine del Consiglio europeo straordinario… - Palazzo_Chigi : #EUCO, Draghi: Sui prezzi alti dell’#energia l'Italia è stata accontentata: c'è un riferimento molto esplicito nell… - fisco24_info : Stampa e Palazzo: referendum, elezioni e patrimoniale: AGI - I referendum sulla giustizia, il confronto fra i parti… - razorblack66 : RT @Hero9004: @eretico_l @modamanager @laperlaneranera @Anna302478978 @SmitArianna @lisargadata @Victoria_Wet @SilvioFb66 @Dorayak56884206… - Anna302478978 : RT @Hero9004: @eretico_l @modamanager @laperlaneranera @Anna302478978 @SmitArianna @lisargadata @Victoria_Wet @Dorayak56884206 @PaolaSimoni… -

AGI - Agenzia Italia

Chigi vuole evitare il referendum parlamentare. Salvini tenta il rilancio e si aggrappa al ... LA: Salari e cuneo fiscale, Draghi apre. Il premier ai partiti: 'Ma il clima deve cambiare'.Nello storico, disegnato dall'architetto Wallace Harrison con i geniali Oscar Niemeyer e Le ... non un male questa dialettica, come equivoca purtroppo, stavolta in malafede, lapopulista. Stampa e Palazzo: referendum, elezioni e patrimoniale AGI - I referendum sulla giustizia, il confronto fra i partiti in vista delle Amministrative e il dibattito sulla patrimoniale. Sono questi i temi in primo piano sulle pagine di politica dei quotidian ...NewTuscia – VITERBO – Il PD e gli ex-Forza Italia di Arena da più di dieci anni amministrano la città di Viterbo. Adesso fanno finta di niente, e organizzano una grossa iniziativa elettorale con stamp ...