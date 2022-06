Stalking, arrestato funzionario di Palazzo Chigi: seguiva un collega e gli ha distrutto la macchina (Di lunedì 6 giugno 2022) Un funzionario di Palazzo Chigi è stato arrestato per Stalking nei confronti di un collega. La notizia è riportata nella pagine della Cronaca di Roma de Il Messaggero. L’arrestato, 65 anni, è sospettato di aver portato a termine, intimidazioni, aggressioni e agguati e infine accusato di aver distrutto la macchina alla sua vittima, un collega 40enne, che sarebbe stata costantemente seguita a casa. Il 65enne, con una mazza, ha distrutto vetri e carrozzeria. Poi ha squarciato le gomme e distrutto i blocchetti delle portiere. A chiedere l’intervento delle forze dell’ordine gli abitanti della strada in cui era parcheggiata la macchina. Quando i poliziotti sul posto l’uomo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Undiè statopernei confronti di un. La notizia è riportata nella pagine della Cronaca di Roma de Il Messaggero. L’, 65 anni, è sospettato di aver portato a termine, intimidazioni, aggressioni e agguati e infine accusato di averlaalla sua vittima, un40enne, che sarebbe stata costantemente seguita a casa. Il 65enne, con una mazza, havetri e carrozzeria. Poi ha squarciato le gomme ei blocchetti delle portiere. A chiedere l’intervento delle forze dell’ordine gli abitanti della strada in cui era parcheggiata la. Quando i poliziotti sul posto l’uomo ...

Advertising

CorriereCitta : Distrugge l’auto del collega con una mazza, poi ci urina sopra: funzionario di Palazzo Chigi arrestato per stalking - TuttoSuRoma : #Roma, arrestato funzionario di Palazzo Chigi per stalking: ha distrutto l'auto di un collega con una mazza - sissiisissi2 : Roma, arrestato funzionario di Palazzo Chigi per stalking: ha distrutto l'auto di un collega con una mazza - Umbria24 : Ai ‘domiciliari’ per stalking esce di casa per spostare il motorino: arrestato per evasione - umbriajournal_ : Ai domiciliari per stalking viola la misura ed esce di casa, arrestato -