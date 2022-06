Stabilimenti senza bagnini, ne mancano 3000: “Molti chiedono di lavorare in nero per mantenere il rdc” (Di lunedì 6 giugno 2022) In tutta Italia mancano i bagnini. A lanciare l’allarme il sindacato dei balneari di Confcommercio che denuncia come da nord a sud delle coste italiane mancano all’appello almeno tra i tremila e i 4000 guarda spiagge. Come riporta Il Messaggero, l’emergenza riguarda tutta Italia, isole comprese. Dalla Versilia alla Campania, dal Circeo al Salento. Si tratta di una percentuale compresa tra il 30 e il 40% dei bagnini che servirebbero a livello nazionale. Il rischio è la mancata apertura di Molti Stabilimenti, in quanto per accogliere i clienti, ogni struttura deve garantire in media un assistente ai bagnanti ogni 100 metri di arenile. Ma il problema è esteso anche ad altre figure stagionali. mancano barman, camerieri, aiuti cuoco o semplici lavapiatti. LEGGI ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 giugno 2022) In tutta Italia. A lanciare l’allarme il sindacato dei balneari di Confcommercio che denuncia come da nord a sud delle coste italianeall’appello almeno tra i tremila e i 4000 guarda spiagge. Come riporta Il Messaggero, l’emergenza riguarda tutta Italia, isole comprese. Dalla Versilia alla Campania, dal Circeo al Salento. Si tratta di una percentuale compresa tra il 30 e il 40% deiche servirebbero a livello nazionale. Il rischio è la mancata apertura di, in quanto per accogliere i clienti, ogni struttura deve garantire in media un assistente ai bagnanti ogni 100 metri di arenile. Ma il problema è esteso anche ad altre figure stagionali.barman, camerieri, aiuti cuoco o semplici lavapiatti. LEGGI ...

