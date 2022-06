SRT 436 fra San Miniato e San Pierino | 670 mila euro per sicurezza e pista ciclabile

(Di lunedì 6 giugno 2022) Prosegue la messa indel tratto stradale fra lo svincolo della Fi-Pi-Li nel Comune di San(viale Marconi) e la località di Sannel Comune di Fucecchio. La giunta di Palazzo Strozzi Sacrati ha dato il via libera all’accordo di programma fra Regione, Città Metropolitana, Comuni di Fucecchio e Sanper il secondo stralcio di lavori in quel tratto. Negli interventi è compresa anche la realizzazione dellache servirà a collegare in maniera più fluida, sicura e sostenibile anche centri di interesse come la stazione ferroviaria San-Fucecchio e il cimitero di San.. Il contributo a carico della regione ammonta a 666353spalmati nel bilancio regionale ...

