Sportitalia: “Mertens-Napoli, ecco i possibili sviluppi. Due innesti per gli azzurri” (Di lunedì 6 giugno 2022) Mertens-Napoli il giornalista di Sportitalia, Rudy Galetti, ha commentato la situazione e i possibili sviluppi della vicenda. Rudy Galetti, giornalista esperto di calciomercato di Sportitalia, ai microfoni di IlSognoNelCuore.com, ha commentato la questione rinnovo tra Mertens e il Napoli: Mertens avrebbe chiesto 4 milioni al Napoli: a queste cifre il rinnovo è possibile? “Sicuramente sono cifre alte per la nuova linea del Napoli, che, se confermate, vedo difficile che possa rinnovare con gli azzurri, anche per il tetto ingaggi ormai abbassato. Credo che questa linea coinvolgerà anche Dries, come accaduto con Insigne e come potrà verificarsi con Koulibaly, anche se ci sono dei ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 6 giugno 2022)il giornalista di, Rudy Galetti, ha commentato la situazione e idella vicenda. Rudy Galetti, giornalista esperto di calciomercato di, ai microfoni di IlSognoNelCuore.com, ha commentato la questione rinnovo trae ilavrebbe chiesto 4 milioni al: a queste cifre il rinnovo è possibile? “Sicuramente sono cifre alte per la nuova linea del, che, se confermate, vedo difficile che possa rinnovare con gli, anche per il tetto ingaggi ormai abbassato. Credo che questa linea coinvolgerà anche Dries, come accaduto con Insigne e come potrà verificarsi con Koulibaly, anche se ci sono dei ...

