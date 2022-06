Advertising

L'onorificenza sarà quindi conferita non solo a dirigenti e tecnici di società di calcio e ad ex calciatori, ma anche ad atleti e personalità del mondo dello, dele della cultura '. ...L'onorificenza sarà quindi conferita non solo a dirigenti e tecnici di società di calcio e a ex calciatori, ma anche ad atleti e personalità del mondo dello, dele della cultura. ... Sport, giornalismo e cultura a Soriano nel Cimino per il premio Calabrese Ilaria non si sente ancora realizzata: "Sto imparando ancora tanto, ho molto molto ancora da fare ed imparare" ...(ANSA) - ROMA, 06 GIU - Da Susanna Tamaro a Alessio Dionisi, torna il premio Pietro Calabrese. L'appuntamento in programma mercoledì prossimo a Soriano nel Cimino, per il riconoscimento dedicato alla ...