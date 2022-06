(Di lunedì 6 giugno 2022) Non serve il microscopio per mettere e fuoco il problema. Basta l'occhio nudo. Nelle ultime 16 partite giocate, dal 20 giugno 2021 a oggi, cioè in poco meno di un anno, l'ha segnato ...

La Gazzetta dello Sport

Non serve il microscopio per mettere e fuoco il problema centravanti. Basta l'occhio nudo. Nelle ultime 16 partite giocate, dal 20 giugno 2021 a oggi, cioè in poco meno di un anno, l'Italia ha segnato ...... cioè almeno da tutta la gestione del Mancio, di vedere uno là in mezzo all'area cattivo, pericoloso e soprattutto in grado di far girare la squadra con le, le sportellate, ie i cambi ... Sponde, tocchi e tiri. Italia, con Scamacca hai trovato il vero centravanti La notizia è grossa. E meriterebbe il titolone: l’Italia ha un centravanti. Una roba che nel giuoco (con la u) del calcio dovrebbe essere un’ovvietà. Cioè, sarebbe come stupirsi e gioire perchè la Fer ...Antonio Cassano è intervenuto su Bobo Tv dove ha espresso il proprio parere sull'attaccante Dusan Vlahovic alla Juventus ...