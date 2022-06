Spider-Man vince gli MTV Movie & TV Awards (Di lunedì 6 giugno 2022) L’evento presentato annualmente su MTV è tornato in diretta dal Barker Hangar di Los Angeles per celebrare il meglio del cinema e della televisione. Sono andati in onda a Los Angeles gli MTV Movie & TV Awards 2022 e il premio come Miglior Film è stato assegnato a Spider-Man: No Way Home. Parliamo della pellicola di Marvel e Sony, che vede il Peter Parker di Tom Holland alle prese con il multiverso. Spider-Man: No Way Home si è dovuto scontrare con molto altri film di livello. Per la categoria Miglior Film c’erano Dune, Scream, Shag-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, The Adam Project e The Batman. Spider-Man: No Way Home ne è uscito vincitore. Spider-Man: No Way Home ha ricevuto in totale sette nomination. Quella di Miglior Performance in un Film per Tom ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 6 giugno 2022) L’evento presentato annualmente su MTV è tornato in diretta dal Barker Hangar di Los Angeles per celebrare il meglio del cinema e della televisione. Sono andati in onda a Los Angeles gli MTV; TV2022 e il premio come Miglior Film è stato assegnato a-Man: No Way Home. Parliamo della pellicola di Marvel e Sony, che vede il Peter Parker di Tom Holland alle prese con il multiverso.-Man: No Way Home si è dovuto scontrare con molto altri film di livello. Per la categoria Miglior Film c’erano Dune, Scream, Shag-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, The Adam Project e The Batman.-Man: No Way Home ne è uscito vincitore.-Man: No Way Home ha ricevuto in totale sette nomination. Quella di Miglior Performance in un Film per Tom ...

