Spese sanitarie, cambia tutto: come funziona il rimborso immediato (Di lunedì 6 giugno 2022) Le Spese mediche verranno rimborsate subito, senza aspettare la dichiarazione dei redditi. È quanto prevede il testo coordinato della delega fiscale, con emendamenti e riformulazioni da approvare, frutto dell'accordo tra maggioranza e governo. Per avere la versione definitiva della legge occorrerà però tempo. Il 14 giugno riparte l'esame in commissione Finanze alla Camera, in vista dell'approdo in aula il 20 giugno. Spese sanitarie, come cambiano i rimborsi Il testo testo prevede che non si dovrà più attendere il momento della dichiarazione dei redditi per scaricare il 19% della spesa sostenuta per gli acquisti tracciabili per visite mediche o per l'acquisto di medicinali. In futuro il rimborso del 19% dovrebbe essere immediato e arrivare direttamente sul conto

