Spazio aereo chiuso e il ministro Lavrov cancella il viaggio in Serbia. Ira di Mosca (Di lunedì 6 giugno 2022) Non si vede la luce in fondo al tunnel dopo oltre tre mesi di guerra. Né la Russia né l'Ucraina sembrano disposte a fermarsi e mentre le bombe continuano a esplodere non solo nel Donbass la tensione a livello diplomatico sale alle stelle. Ieri Bulgaria, Macedonia del Nord e Montenegro hanno chiuso il loro Spazio aereo al ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, complicando la visita di Lavrov a Belgrado, in Serbia, in programma per il 6 e 7 giugno. A riportarlo era stato il giornale serbo Novosti che citava fonti proprie, rilanciato dall'agenzia russa Tass. Il giornale aggiungeva che, oggi alle 10 locali il ministro russo avrebbe incontrato nel palazzo della presidenza l'ambasciatore russo Alexander Bocan-Kharchenko. La visita di ...

