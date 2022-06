Spazio aereo chiuso alla Russia, Lavrov annulla viaggio in Serbia. Ira di Mosca (Di lunedì 6 giugno 2022) Torna alta la tensione tra Russia e Occidente. La chiusura dello Spazio aereo da parte dei paesi confinanti con la Serbia alla delegazione russa guidata dal ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, attesa a Belgrado equivale ad "azioni ostili" ha dichiarato oggi il Cremlino, citato dall'agenzia Ria. E così la visita del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in Serbia, che era prevista tra oggi e martedì, è stata annullata. La decisione dopo che Bulgaria, Macedonia del Nord e Montenegro hanno vietato il transito nel loro Spazio aereo per il volo del ministro degli Esteri russo diretto a Belgrado. "La nostra diplomazia non ha ancora padroneggiato la capacità di teletrasportarsi", ha affermato il ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 6 giugno 2022) Torna alta la tensione trae Occidente. La chiusura delloda parte dei paesi confinanti con ladelegazione russa guidata dal ministro degli Esteri russo, Sergey, attesa a Belgrado equivale ad "azioni ostili" ha dichiarato oggi il Cremlino, citato dall'agenzia Ria. E così la visita del ministro degli Esteri russo Sergeiin, che era prevista tra oggi e martedì, è statata. La decisione dopo che Bulgaria, Macedonia del Nord e Montenegro hanno vietato il transito nel loroper il volo del ministro degli Esteri russo diretto a Belgrado. "La nostra diplomazia non ha ancora padroneggiato la capacità di teletrasportarsi", ha affermato il ...

