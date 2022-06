Soleil Sorge, tutti gli ex della “Piratessa” de “L’Isola dei Famosi” (Di lunedì 6 giugno 2022) Soleil Sorge: nella vita sentimentale dell’influencer si sono alternati alcuni ex volti noti del mondo dello spettacolo. Stasera vedremo l’influencer sbarcare a Playa Palapa de L’Isola Dei Famosi insieme a Vera Gemma: le due vestiranno i panni de le “Piratesse” pronte a sconvolgere gli equilibri del gruppo dei naufraghi del reality show condotto da Ilary Blasi. Al debutto sul piccolo schermo, Soleil arriva come corteggiatrice a “Uomini e Donne”, durante il trono di Luca Onestini. L’italoamericana al termine del percorso si rivela la scelta del tronista romagnolo ed intraprendono una storia d’amore fuori dal programma. Emergono però sin da subito divergente tra i due e la loro relazione si interrompe solo dopo quattro mesi. Soleil Sorge, tra gli ex anche Jeremias ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 6 giugno 2022): nella vita sentimentale dell’influencer si sono alternati alcuni ex volti noti del mondo dello spettacolo. Stasera vedremo l’influencer sbarcare a Playa Palapa deDeiinsieme a Vera Gemma: le due vestiranno i panni de le “Piratesse” pronte a sconvolgere gli equilibri del gruppo dei naufraghi del reality show condotto da Ilary Blasi. Al debutto sul piccolo schermo,arriva come corteggiatrice a “Uomini e Donne”, durante il trono di Luca Onestini. L’italoamericana al termine del percorso si rivela la scelta del tronista romagnolo ed intraprendono una storia d’amore fuori dal programma. Emergono però sin da subito divergente tra i due e la loro relazione si interrompe solo dopo quattro mesi., tra gli ex anche Jeremias ...

