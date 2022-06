Soleil Sorge e Vera Gemma in arrivo su L’Isola: cosa ne pensano dei concorrenti? (Di lunedì 6 giugno 2022) Da giorni non si fa altro che parlare della partecipazione di Soleil Sorge e Vera Gemma a L’Isola dei Famosi. Le due si trovano in Honduras da ben due settimane, ma ancora non hanno avuto modo di unirsi ai naufraghi. Sembra, però, che il momento tanto atteso sia finalmente arrivato. Se tutto andrà come previsto, nella puntata di questa sera del reality show di Canale 5, verranno accolte con grande clamore dagli altri naufraghi. Nel frattempo, la produzione del gioco ha deciso di proporre un giochino divertente. Entrambe, in un simpatico video, hanno dovuto attribuire i nomi dei naufraghi a determinati aggettivi. Di certo, non hanno avuto alcun problema ad esprimere la loro più sincera opinione. Potrebbe interessarti: Isola dei Famosi, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata Isola ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 6 giugno 2022) Da giorni non si fa altro che parlare della partecipazione didei Famosi. Le due si trovano in Honduras da ben due settimane, ma ancora non hanno avuto modo di unirsi ai naufraghi. Sembra, però, che il momento tanto atteso sia finalmente arrivato. Se tutto andrà come previsto, nella puntata di questa sera del reality show di Canale 5, verranno accolte con grande clamore dagli altri naufraghi. Nel frattempo, la produzione del gioco ha deciso di proporre un giochino divertente. Entrambe, in un simpatico video, hanno dovuto attribuire i nomi dei naufraghi a determinati aggettivi. Di certo, non hanno avuto alcun problema ad esprimere la loro più sincera opinione. Potrebbe interessarti: Isola dei Famosi, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata Isola ...

Advertising

SerciMarinella : RT @GF_diretta: #IsoladeiFamosi #isola la produzione cambia i piani per Soleil Sorge e Vera Gemma: arrivano delusioni. Entreranno domani s… - polemicosa101 : 6 giugno 2022 Soleil Anastasia Sorge ha iniziato a seguirmi Non pensavo che sarebbe mai successa questa cosa, il mi… - gianmarcoprete : RT @maniconio: La ragazza in questa foto potrebbe essere benissimo una tra Ellie Goulding, Halsey, Ana Mena, Jennifer Lopez, Soleil Sorge,… - astarimoo : RT @maniconio: La ragazza in questa foto potrebbe essere benissimo una tra Ellie Goulding, Halsey, Ana Mena, Jennifer Lopez, Soleil Sorge,… - puledraroma77 : RT @BITCHYFit: Soleil Sorge si toglie un sassolino dalle scarpe su Manuel Bortuzzo #FairyLu -