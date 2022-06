Soleil Sorge contro Manuel Bortuzzo | duro attacco social | «Ipocrisia» | ecco cosa ha detto e cosa è successo

Advertising

bubinoblog : ISOLA DEI FAMOSI: ILARY BLASI AFFIDA UNA MISSIONE A SOLEIL SORGE E VERA GEMMA - infoitinterno : Soleil Sorge si vendica di Manuel Bortuzzo: ecco cos’ha fatto - Cardican1 : Tutti pronti per stasera mancano poco più di 9 ore per vedere LEI che ha dato una lezione di asfalto fresco agli ha… - ParliamoDiNews : Soleil Sorge sbarca all`isola dei Famosi 16, Alex Belli la bacchetta #LIsoladeifamosi #6giugno - tuttopuntotv : Soleil Sorge si vendica di Manuel Bortuzzo: ecco cos’ha fatto #GFVip6 #GFVip #solearmy #luluemanuel #fairylu… -

si è scagliata contro Manuel Bortuzzo . Il motivo Alcune dichiarazioni rilasciate dall'ex concorrente del Grande Fratello Vip nella trasmissione Non succederà Più che hanno provocato la ...Isola dei Famosi,e Vera Gemma a ruota libera sui naufraghi: i preferiti e gli inutili. Argomenti trattati Isola:e Vera sui naufraghi Isola:e Vera senza peli sulla lingua Quando entrano in ...Soleil Sorge si è schierata contro Manuel Bortuzzo, ma cosa è successo fra i due ex gieffini I dettagli all'interno!Soleil Sorge e Vera Gemma sembrano non aver reagito bene ad una decisione presa dagli autori dell'Isola dei famosi. Ecco di quale si tratta.