Soleil Sorge, chi è la mamma Wendy Kay: “Vederla soffrire è stato il momento più buio della mia vita” (Di lunedì 6 giugno 2022) Soleil Sorge, con la mamma Wendy Kay è stata protagonista dell’edizione 2020 di Pechino Express dove hanno formato la coppia madre-figlia. Stasera l’ex gieffina approderà a “L’Isola Dei Famosi” insieme a Vera Gemma dove irromperanno scardinando gli equilibri nel gruppo di naufraghi di Playa Palapa. Nata a Los Angeles, arriva in Italia conclusosi il matrimonio con il padre di Soleil, quando l‘influencer era ancora una bambina. Wendy ha dovuto lottare due volte contro il tumore. Questi episodi hanno segnato la vita della showgirl italoamericana che aveva dichiarato a riguardo: Soleil Sorge, la mamma Wendy sulla “Chimica artistica” con Alex Belli “E’ stato il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 6 giugno 2022), con laKay è stata protagonista dell’edizione 2020 di Pechino Express dove hanno formato la coppia madre-figlia. Stasera l’ex gieffina approderà a “L’Isola Dei Famosi” insieme a Vera Gemma dove irromperanno scardinando gli equilibri nel gruppo di naufraghi di Playa Palapa. Nata a Los Angeles, arriva in Italia conclusosi il matrimonio con il padre di, quando l‘influencer era ancora una bambina.ha dovuto lottare due volte contro il tumore. Questi episodi hanno segnato lashowgirl italoamericana che aveva dichiarato a riguardo:, lasulla “Chimica artistica” con Alex Belli “E’il ...

