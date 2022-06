Soleil Sorge all’Isola dei Famosi 2022 | chi è | età | foto | carriera | chi è il fidanzato | Instagram | altezza | mamma e GF VIP

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 6 giugno 2022) Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata dell’Isola dei, il reality tutto all’insegna dell’avventura che sta appassionando, ormai da mesi, migliaia e migliaia di telespettatori. Questa sera in ‘gara’ entreranno due nuove naufraghe, che non sono certe sconosciute ai fan: stiamo parlando di, grande protagonista dell’ultima edizione del GF VIP, e di Vera Gemma. View this post onA post shared by ?????? ????????? ????? (@stasi) Dagli esordi al debutto diè nata a Los Angeles il 5 luglio del 1994, sotto il segno del Cancro, da padre italiano e da madre americana. Durante la sua infanziaha vissuto in ...