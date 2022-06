Soleil, Mercedesz non la sopporta? “Ha sempre sparlato di lei” (Di lunedì 6 giugno 2022) Dopo una lunga quarantena Soleil Sorge e Vera Gemma sono finalmente sbarcate a Cayo Cochinos. Le due ex naufraghe sono arrivate a L’Isola dei Famosi per creare scompiglio tra i concorrenti e dividerli in squadre. Appena la Sorge è arrivata sulla spiaggia, Vladimir Luxuria e Ilary Blasi hanno subito parlato dell’interesse di Edoardo Tavassi per la nuova arrivata, ma comunque Mercedesz Henger è sembrata piuttosto tranquilla. Eppure pare che la naufraga non nutra troppa simpatia per Soleil. A lanciare questo rumor è stata Deianira Marzano: “Questa sera Soleil e Vera arriveranno sull’Isola per darsi battaglia coinvolgendo i naufraghi. Ne vedremo delle belle, soprattutto per una cosa. Sì perché finalmente questa sera vedo la faccia di Mercedesz Henger quando vedrà Soleil. Visto che ... Leggi su biccy (Di lunedì 6 giugno 2022) Dopo una lunga quarantenaSorge e Vera Gemma sono finalmente sbarcate a Cayo Cochinos. Le due ex naufraghe sono arrivate a L’Isola dei Famosi per creare scompiglio tra i concorrenti e dividerli in squadre. Appena la Sorge è arrivata sulla spiaggia, Vladimir Luxuria e Ilary Blasi hanno subito parlato dell’interesse di Edoardo Tavassi per la nuova arrivata, ma comunqueHenger è sembrata piuttosto tranquilla. Eppure pare che la naufraga non nutra troppa simpatia per. A lanciare questo rumor è stata Deianira Marzano: “Questa serae Vera arriveranno sull’Isola per darsi battaglia coinvolgendo i naufraghi. Ne vedremo delle belle, soprattutto per una cosa. Sì perché finalmente questa sera vedo la faccia diHenger quando vedrà. Visto che ...

