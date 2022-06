(Di lunedì 6 giugno 2022) Secondo le ultime stime, in Italia ci sono almeno 19 milioni di contribuenti (di questi 16 milioni sono persone fisiche e 3 milioni società) con almeno una cartella da ...

leggo.it

Supercar, ville, yacht, vite smeralde e dichiarazioni a zero I, questa voltadello Stato, potranno aiutare a fare chiarezza dove chiarezza non c'è.... ed è solito premiare con questo tipo di medaglie i suoi ministri, glipolitici e anche i ...la sua iniziativa di voler estendere la libertà di espressione attualmente garantita sul... Social alleati dello Stato e dell'Agenzia delle entrate: è caccia ai furbetti delle tasse Secondo le ultime stime dell'Agenzia delle Entrate, in Italia ci sono almeno 19 milioni di contribuenti (di questi 16 milioni sono persone fisiche e 3 milioni società) con almeno ...