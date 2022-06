(Di lunedì 6 giugno 2022) Dal prossimo 17 giugno in un’uscita una collezione di inediti indie-folk che colpiscono per il loro universo sonoro Prolifico singer-songwriter e produttore canadese,annuncia il suo ritorno conRituals‘, il nuovo album in arrivo il 17 giugno, una collezione di inediti indie-folk che colpiscono per il loro universo sonoro. Scritto e auto-prodotto nel proprio studio di casa, il disco è stato mixato su hardware, dando ai brani un’atmosfera più immediata ed intima. “Il tono distinto di un compressore LA2A vintage è disseminato in tutto il disco, conferendogli un calore e un dettaglio reali che avevo sognato in precedenza” afferma. Anticipato dai singoli ‘Telephone’, ‘Secrets’ e ‘Drugstore Houses’,Rituals” è introspettivo e ...

Lopinionista : 'Small Town Rituals', l'album di Garrett Kato: la tracklist - melxniall : @91ltwd aiuttt domanda più difficile non potevi farmi PALLOM perchè la ritengo la canzone mia e di niall small talk… - melxniall : @i28eilish AIUTO CHE ANSIA TUTTE però PALLOM che la ritengo la canzone mia e di niall poi small talk,flicker,on my… - small_talk77 : RT @CalverVictor: @Ma_St_N @small_talk77 My Mums home town … 11th Century “Chiesa di Santa Lucia e Cattedralle di Rapolla (Basilicata)” 29*… - CalverVictor : @Ma_St_N @small_talk77 My Mums home town … 11th Century “Chiesa di Santa Lucia e Cattedralle di Rapolla (Basilicata… -

Nata in unadel Michigan nel 1956, rimasta orfana di padre a sette anni, dopo il liceo Diane si trasferisce a New York, lavorando come segretaria e scrivendo romanzi rosa e pornografici ...Russian forces took thedistrict of Shchedrishchevo north of Severodonetsk. The position of ...Armed Forces of the Russian Federation hit the positions of the Ukrainian Armed Forces near the...