Slovacchia-Kazakistan | brutto infortunio per Skriniar | Inter in ansia VIDEO

Milan Skriniar esce per infortunio. Nel corso del primo tempo di Slovacchia-Kazakistan, match valevole per la Nations League 2022/2023, il giocatore Interista è uscito con le mani sul volto per un problema che sembrerebbe essere al ginocchio. Nato da un movimento innaturale in una scivolata nella metà campo difensiva della Slovacchia. Il capitano slovacco ha resistito circa dieci minuti prima di chiedere il cambio, uscito al 43?. Le immagini di Skriniar con le mani sul volto in panchina, quasi disperato, non sembrano essere di buon auspicio. Nelle prossime ore gli esami: tutta l'Inter è in ansia. IL VIDEO DELL'infortunio SportFace.

