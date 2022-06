Sky, ultimo giorno per la Special Week: sconto 50% per 18 mesi (Di lunedì 6 giugno 2022) Si chiude alla mezzanotte di oggi la “Special Week” di Sky, l’offerta che permette di attivare un abbonamento con un prezzo decisamente vantaggioso. Un’occasione da non perdere per chi non ha ancora sperimentato le potenzialità della proposta della pay-Tv sin da ora ed essere così ai nastri di partenza in vista della nuova stagione, che L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 6 giugno 2022) Si chiude alla mezzanotte di oggi la “” di Sky, l’offerta che permette di attivare un abbonamento con un prezzo decisamente vantaggioso. Un’occasione da non perdere per chi non ha ancora sperimentato le potenzialità della proposta della pay-Tv sin da ora ed essere così ai nastri di partenza in vista della nuova stagione, che L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Media #Notizie Sky, ultimo giorno per la Special Week: sconto 50% per 18 mesi: Si chiude alla mezzanotte di oggi l… - CalcioFinanza : Si chiude la Special Week di #Sky: ultimo giorno per abbonarsi con uno sconto del 50% per 18 mesi… - sportli26181512 : MotoGP, GP Catalunya. Aleix Espargaró e il Montmeló, la maledizione continua: Lo spagnolo ha esultato all'inizio de… - paoloangeloRF : Pellegrini è solo l'ultimo: tutti i numeri 10 dell'Italia - sportli26181512 : Italia, tutti i numeri 10 della Nazionale dagli anni '90 in poi: Lorenzo Pellegrini, in gol nel match di Nations Le… -