Sky Sport Tennis: programmazione speciale in onore di Gianni Clerici (Di lunedì 6 giugno 2022) programmazione speciale quest'oggi su Sky Sport Tennis, alle ore 21, in onore della scomparsa di Gianni Clerici, voce inconfondibile delle telecronache del Tennis. Sarà trasmessa un'intervista in cui lo "Scriba" racconta la propria carriera, successivamente due monografie con le parole di Clerici che tracciano i profili di Suzanne Lengen e John McEnroe. Infine, un momento storico con sei grandi professionisti del giornalismo: Rino Tommasi, autore del programma, Gianni Clerici, Enzo Biagi, Giorgio Bocca, Gian Paolo Ormezzano e Paolo Garimberti, in "Fair Play" in onda su Tele + 2 nel 1993, una puntata storica riassunta in due speciali. A chiusura verrano mandate in onda delle storiche telecronache ...

