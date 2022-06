Sfregiato il murales dedicato a Mourinho per la vittoria della Conference League

(Di lunedì 6 giugno 2022) Il volto di Josécompletamente cancellato, così come il logoRoma: ildell’artista Harry Greballaè stato. L’opera si trova vicino alla fermata Circo Massimometro B e raffigura lo Special One vestito da imperatore mentre con un mano tiene un pallone giallorosso e con l’altra alza al cielo la coppa conquistata lo scorso 25 maggio a Tirana. Non è la prima volta che undiviene deturpato: un anno fa, per celebrare il suo arrivo a Roma, Greb lo ritrasse a bordo di una Vespa con la sciarpa giallorossa. Il giorno dell’annuncio dell’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina rivale, fu aggiunto ...

