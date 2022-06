Serie C | Ajeti e Damiani del Padova saltano la finale playoff di ritorno

(Di lunedì 6 giugno 2022) In seguito ai provvedimenti emanati dal Giudice Sportivo, Stefano Palazzi, Arlinde Samueledelsono stati squalificati per una giornata. Ciò significa che i due non potranno disputare lacontro il Palermo, essendo in diffida e avendo ricevuto un giallo ieri sera. Sempre il Giudice Sportivo ha poi emesso un’ammenda di 1500 euro al Palermo, per l’esplosione di petardi sulla pista di atletica dell’Euganeo e aver danneggiato una porta all’interno dei bagni dello stadio riservati ai tifosi rosanero. SportFace.

