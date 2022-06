"Sequestrato da 48 ore, se ne fregano": l'ira (incontenibile) di Mentana contro i giudici, cosa è successo (Di lunedì 6 giugno 2022) Il direttore del Tg La7, Enrico Mentana, si è sfogato senza troppi peli sulla lingua in un post Facebook facendo riferimento al referendum del 12 luglio: "A una settimana esatta dai cinque referendum sulla giustizia l'unica vera manifestazione nazionale la stanno facendo i magistrati". Quella del Direttore assomiglia di più a una promozione per il voto, facendo riferimento al sequestro del binario dove è avvenuto il deragliamento parziale di un treno Frecciarossa venerdì 3 giugno, sbloccato solamente domenica 5 giugno. Ci vorranno comunque altri tre giorni lavorativi per riavviare la circolazione ferroviaria. Questo il post di Enrico Mentana pubblicato su Facebook: Ci va giù pesante Mentana: "Tengono Sequestrato da 48 ore il tratto di un chilometro di binari a sud di Roma Termini, teatro del deragliamento ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Il direttore del Tg La7, Enrico, si è sfogato senza troppi peli sulla lingua in un post Facebook facendo riferimento al referendum del 12 luglio: "A una settimana esatta dai cinque referendum sulla giustizia l'unica vera manifestazione nazionale la stanno facendo i magistrati". Quella del Direttore assomiglia di più a una promozione per il voto, facendo riferimento al sequestro del binario dove è avvenuto il deragliamento parziale di un treno Frecciarossa venerdì 3 giugno, sbloccato solamente domenica 5 giugno. Ci vorranno comunque altri tre giorni lavorativi per riavviare la circolazione ferroviaria. Questo il post di Enricopubblicato su Facebook: Ci va giù pesante: "Tengonoda 48 ore il tratto di un chilometro di binari a sud di Roma Termini, teatro del deragliamento ...

