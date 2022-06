Senato: Renzi, 'Travaglio perde con Casellati, diffamatore ma è sempre in tv' (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "Ancora una condanna per diffamazione a Marco Travaglio. Ancora qualche decina di migliaia di euro da pagare, questa volta alla Presidente del Senato Casellati. Ma vi sembra giusto che chi diffama liberamente sia ospite fisso nei talk tv? Perché un diffamatore ci deve fare tutte le sere la morale dal basso delle sue condanne?". Così Matteo Renzi su Fb. Leggi su iltempo (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "Ancora una condanna per diffamazione a Marco. Ancora qualche decina di migliaia di euro da pagare, questa volta alla Presidente del. Ma vi sembra giusto che chi diffama liberamente sia ospite fisso nei talk tv? Perché unci deve fare tutte le sere la morale dal basso delle sue condanne?". Così Matteosu Fb.

