“Se n’è andata”. Lutto per Antonella Clerici, annuncio in lacrime a È sempre mezzogiorno (Di lunedì 6 giugno 2022) Antonella Clerici, lacrime a È sempre mezzogiorno. La conduttrice ha aperto la trasmissione ricordando un’amica scomparsa. Una notizia che l’ha colta a pochi giorni dalle vacanze estive. Questa settimana sarà l’ultima di questa edizione. Il programma quindi chiuderà i battenti venerdì 3 giugno per tornate da lunedì 12 settembre. Antonella Clerici sarà sostituita dalla trasmissione Camper, condotta dai colleghi Tinto e Roberta Morise. Si era vociferato da tempo di questo cambiamento, ma adesso sono stati anche comunicati ulteriori particolari su altre due persone che saranno protagoniste in questo programma televisivo. Andiamo a scoprire insieme chi vedremo anche durante Camper. Ci saranno a Camper anche Elisa Silvestrin, che guiderà il camper, e Federica De Denaro. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 giugno 2022)a È. La conduttrice ha aperto la trasmissione ricordando un’amica scomparsa. Una notizia che l’ha colta a pochi giorni dalle vacanze estive. Questa settimana sarà l’ultima di questa edizione. Il programma quindi chiuderà i battenti venerdì 3 giugno per tornate da lunedì 12 settembre.sarà sostituita dalla trasmissione Camper, condotta dai colleghi Tinto e Roberta Morise. Si era vociferato da tempo di questo cambiamento, ma adesso sono stati anche comunicati ulteriori particolari su altre due persone che saranno protagoniste in questo programma televisivo. Andiamo a scoprire insieme chi vedremo anche durante Camper. Ci saranno a Camper anche Elisa Silvestrin, che guiderà il camper, e Federica De Denaro. ...

Advertising

gianlucac1 : E che gli ultimi che han provato a 'integrare' Putin (i tedeschi col gas, insieme a noi)...well...andata malino mi… - Viciupacciu : @Sax7374 Mi sa che invece se n’è andata a mollo…?????????? - skyfullofstarst : @n_doppia È tutto così sballato oggi non sono andata a scuola per una visita e domani devo andarci come farò a sveg… - ericablu_ : @FabyMaves90 @MayAmidala @Alberta18113875 Oppure la dependance. Visto che Flora se n'è andata, la dependance è libera. ?? - martix0504 : Buongiorno se n'è andata la corrente da casa mia -

Gazzetta del Motorsport: incredibile errore di Espargaro. Hyundai vince al WRC Un risultato non eccezionale ma va detto che al suo più diretto avversario è andata anche peggio visto che ha dovuto ritirarsi. Terzo posto in classica mondiale per Takak con un distacco molto ampio ... Troppi episodi di violenza tra i giovani, tra social e 'regole' dei gruppi Se la relazione mentale e fisica, come si è detto, è andata in crisi sono stati, al tempo stesso, i social, in particolare con le nuove piattaforme, a garantire, anche se virtualmente, un qualche ... La Sentinella del Canavese Un risultato non eccezionale ma va detto che al suo più diretto avversario èanche peggio visto che ha dovuto ritirarsi. Terzo posto in classica mondiale per Takak con un distacco molto ampio ...Se la relazione mentale e fisica, come si è detto, èin crisi sono stati, al tempo stesso, i social, in particolare con le nuove piattaforme, a garantire, anche se virtualmente, un qualche ... Pont, addio a Nonna Rina Aveva festeggiato 100 anni