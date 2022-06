Scuola, il ministro confessa: fine mascherina mai (Di lunedì 6 giugno 2022) Le scuole e le università rimangono l’ultimo baluardo della politica spargipanico, cacofonica e allarmistica del Covid-19. Se, negli altri Paesi europei, i luoghi d’istruzione sono già completamente liberi, senza alcun tipo di restrizione, già dai primi mesi dell’anno; l’Italia rimane l’eccezione alla regola generale: la mascherina non vuole abbandonare né gli alunni, né i professori. Ed ecco che, a distanza di oltre due anni, i maturandi dovranno affrontare il terzo esame di stato “pandemico” consecutivo, dove ritornano sicuramente le prove scritte, ma pur sempre all’interno di una cornice limitativa. mascherina, il rinvio del ministro Bianchi Tutto questo per un semplice motivo, almeno per il ministro Bianchi: “La mascherina è un atto di rispetto reciproco, si toglierà quando riterremo che il nostro ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 6 giugno 2022) Le scuole e le università rimangono l’ultimo baluardo della politica spargipanico, cacofonica e allarmistica del Covid-19. Se, negli altri Paesi europei, i luoghi d’istruzione sono già completamente liberi, senza alcun tipo di restrizione, già dai primi mesi dell’anno; l’Italia rimane l’eccezione alla regola generale: lanon vuole abbandonare né gli alunni, né i professori. Ed ecco che, a distanza di oltre due anni, i maturandi dovranno affrontare il terzo esame di stato “pandemico” consecutivo, dove ritornano sicuramente le prove scritte, ma pur sempre all’interno di una cornice limitativa., il rinvio delBianchi Tutto questo per un semplice motivo, almeno per ilBianchi: “Laè un atto di rispetto reciproco, si toglierà quando riterremo che il nostro ...

