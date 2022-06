Scontro Sabatini Iervolino, nervi tesissimi, rischio tribunale (Di lunedì 6 giugno 2022) Sabatini: “Iervolino mi ha dato del bugiardo? Verrà in tribunale insieme a me” L’ormai ex direttore sportivo della Salernitana, Walter Sabatini, è intervenuto a Radio Rai, nella … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 6 giugno 2022): “mi ha dato del bugiardo? Verrà ininsieme a me” L’ormai ex direttore sportivo della Salernitana, Walter, è intervenuto a Radio Rai, nella … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ilgiornale : Durissimo scontro tra il presidente della Salernitana e Sabatini, sempre più ai ferri corti dopo l'abbandono dell'e… - Pall_Gonfiato : #Iervolino-#Sabatini, scontro totale: “Bugiardo che non sa inviare mail”, “Ci vediamo in tribunale” - granatissimi : Salernitana, Iervolino-Sabatini scontro frontale e 'appuntamento' in tribunale - ottopagine : Salernitana, Iervolino-Sabatini scontro frontale e 'appuntamento' in tribunale #Salerno - sportli26181512 : La replica di Sabatini: 'Io bugiardo? Lo porto in tribunale': Sabatini replica a Iervolino: 'Io bugiardo? Lo porto… -