Scomparso da Sant’Agnello | appello dei familiari | arrivano alcune segnalazioni

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ sparito da, in Costiera sorrentina, sabato 4 giugno alle 5 del mattino Salvatore Ciampa, e ad oggi non si hanno sue notizie. Ihanno postato l’sui social avvisando che l’uomo, alto 1,85, calvo, soffre di uno stato depressivo. Alcuni utenti hanno segnalato di averlo visto nella frazione di Nerano a Massa Lubrense, ma setacciando la zona non si sono trovate tracce. L’deisarà lanciato anche alla trasmissione della Rai “Chi l’ha Visto” nella speranza di ritrovarlo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.