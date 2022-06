Sciopero 8 giugno, si ferma il personale di volo EasyJet e Volotea (Di lunedì 6 giugno 2022) “Il personale di volo delle compagnie aeree EasyJet e volotea incrocerà le braccia per 4 ore il prossimo 8 giugno“. A confermare lo stop è una nota della Uiltrasporti che spiega le ragioni della protesta. “I lavoratori di EasyJet protesteranno contro la compressione dei diritti culminata in licenziamenti ingiustificati, contro la mancanza di solidità operativa, a danno di passeggeri ed equipaggi e contro il totale degrado delle relazioni industriali. Per quanto riguarda volotea invece si assiste ad una continua condotta antisindacale portata avanti dalla compagnia. Richieste inaccettabili di riduzioni del salario, promozioni ed upgrade economici a insindacabile giudizio della compagnia per esercitare di fatto un vero e proprio controllo sui propri ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 6 giugno 2022) “Ildidelle compagnie aereetea incrocerà le braccia per 4 ore il prossimo 8“. A conre lo stop è una nota della Uiltrasporti che spiega le ragioni della protesta. “I lavoratori diprotesteranno contro la compressione dei diritti culminata in licenziamenti ingiustificati, contro la mancanza di solidità operativa, a danno di passeggeri ed equipaggi e contro il totale degrado delle relazioni industriali. Per quanto riguardatea invece si assiste ad una continua condotta antisindacale portata avanti dalla compagnia. Richieste inaccettabili di riduzioni del salario, promozioni ed upgrade economici a insindacabile giudizio della compagnia per esercitare di fatto un vero e proprio controllo sui propri ...

