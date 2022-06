Sci alpino, nella prossima stagione Henrik Kristoffersen scierà con il nuovo marchio ideato da Marcel Hirscher (Di lunedì 6 giugno 2022) Nonostante l’estate sia ormai alle porte i riflettori dello sci alpino sono già puntati sulla stagione 2022-2023, al via con i tradizionali giganti di Solden calendarizzati il 22 ottobre. Il fuoriclasse norvegese Henrik Kristoffersen, fresco vincitore del globo di cristallo tra i pali snodabili, ha in serbo una grande novità per il prossimo inverno. A sorpresa infatti il 27enne scandinavo ha salutato la casa francese Rossignol dopo 18 anni di militanza, prediligendo il marchio “Van Deer” ideato dall’ex rivale Marcel Hirscher. I due campionissimi, avversari per un lustro sui pendii di mezzo mondo, collaboreranno insieme a partire da questo autunno. “Quella con Marcel è un’amicizia nata da una rivalità in pista, ora è arrivato il momento ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 giugno 2022) Nonostante l’estate sia ormai alle porte i riflettori dello scisono già puntati sulla2022-2023, al via con i tradizionali giganti di Solden calendarizzati il 22 ottobre. Il fuoriclasse norvegese, fresco vincitore del globo di cristallo tra i pali snodabili, ha in serbo una grande novità per il prossimo inverno. A sorpresa infatti il 27enne scandinavo ha salutato la casa francese Rossignol dopo 18 anni di militanza, prediligendo il“Van Deer”dall’ex rivale. I due campionissimi, avversari per un lustro sui pendii di mezzo mondo, collaboreranno insieme a partire da questo autunno. “Quella conè un’amicizia nata da una rivalità in pista, ora è arrivato il momento ...

