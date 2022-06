Scherma | il bilancio dei Campionati Italiani 2022 | Fiamme Oro sugli scudi | storica vittoria dell’Esercito nella sciabola a squadre

Leggi su oasport

(Di lunedì 6 giugno 2022) Si sono conclusi ieri con le prove adiAssoluti. Le pedane di Courmayeur hanno ospitato i migliori schermidori azzurri in una settimana costellata di emozioni e grandi assalti: facciamo un breve riepilogo dei verdetti emanati dalla manifestazione. Partendo dall’ultima gara in programma vale la pena sottolineare come il Gruppo Sportivo Esercito abbia saputo imporsi per la prima volta nel team event di. Il merito è tutto di Gabriele Foschini, Emanuele Nardella e Giovanni Repetti, trionfatori in finale sulleOro di Edoardo Cantini, Giacomo Mignuzzi, Matteo Neri e Federico Riccardi. La stessa arma ha ribadito le doti eccelse di Irene Vecchi, vincitrice del torneo individuale e sul gradino più alto del podio anche ...