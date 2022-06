Advertising

LaStampa : Scala, squilla un cellulare e Chailly interrompe il concerto: “Risponda pure, noi riprendiamo dopo” - anna_annie12 : Scala, squilla un telefonino e Chailly ferma il concerto - - lifestyleblogit : Scala, squilla un telefonino e Chailly ferma il concerto - - klaretta2006 : RT @LaStampa: Scala, squilla un cellulare e Chailly interrompe il concerto: “Risponda pure, noi riprendiamo dopo” - rafelez : RT @fabiobellentani: Scala, squilla un cellulare e Chailly interrompe il concerto: “Risponda pure, noi riprendiamo dopo” -

Poi al pubblico: "Vedete amici, siamo in molti in questo grande viaggio Verdiano con l'orchestra e il coro della, ma non siamo soli perché stiamo realizzando un'incisione per la Decca di Londra ...I vecchi magari ancora autonomi cui si regala un cellulare che però nonmai. Sembra quasi ... uno strumento per crescere in umanità, che poi è anche la cifra, la "" per avvicinarsi a Dio. ...Il concerto interrotto durante l’esecuzione di Patria oppressa, dal MacBeth. L’intervento del Maestro accolto da un lunghissimo applauso ...Squilla un cellulare alla Scala di Milano durante la replica del concerto e Riccardo Chailly interrompe l'esecuzione: "Risponda pure" ...