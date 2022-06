Sassuolo, Dionisi: “Mercato su Berardi e Scamacca? Quando li alleni metti nel conto il poterli perdere” (Di lunedì 6 giugno 2022) Alessio Dionisi, tecnico neroverde, ha rilasciato delle dichiarazioni negli studi di Sky Sport. “Berardi piace a tante squadre? È normale che allenare bravi calciatori vuol dire mettere nel contro di non averli più a disposizione la stagione successiva. Vedremo” Su Scamacca ha poi aggiunto: “E’ un giocatore forte, giovane e che l’ha dimostrato anche in base alla vetrina che sta ricevendo. Spero di godermelo, ma vale il discorso fatto prima per Berardi. Ha ancora margini di miglioramento, spero di allenarlo ancora”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 6 giugno 2022) Alessio, tecnico neroverde, ha rilasciato delle dichiarazioni negli studi di Sky Sport. “piace a tante squadre? È normale che allenare bravi calciatori vuol dire mettere nel contro di non averli più a disposizione la stagione successiva. Vedremo” Suha poi aggiunto: “E’ un giocatore forte, giovane e che l’ha dimostrato anche in base alla vetrina che sta ricevendo. Spero di godermelo, ma vale il discorso fatto prima per. Ha ancora margini di miglioramento, spero di allenarlo ancora”. SportFace.

