(Di lunedì 6 giugno 2022) L'Azienda sanitaria regionale del Molise () ha pubblicato un avviso, per soli titoli, per il conferimento di otto incarichi libero - professionali di tre mesi anella ...

Advertising

CeMON_POI : Calo di investimenti nelle strutture sanitarie di cui molte vengono chiuse, diminuzione dell'organico dei medici e… - mbetecredo : @CathVoicesITA @MinisteroSalute @MinisteroDifesa Buffonate. Dove sono gli infermieri con paghe da fare schifo che b… - DanieleOppo : Seguendo le lamentele dei sindacati, in una realtà come l'Emilia-Romagna la sanità ha i conti rosso, il personale e… - inihorazia : Esiste ancora gente che crede che l’obbligo vaccinale nella sanità sia una buona idea. La loro ragione: “ho dovuto… -

Agenzia ANSA

L'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) ha pubblicato un avviso, per soli titoli, per il conferimento di otto incarichi libero - professionali di tre mesi a medici specialisti nella ...... ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di(Css), a SkyTg24. L'... Stessa riflessione si può fare sul rinnovo dell'Covid. Di questo ne abbiamo già parlato in ... Sanità, organico carente, Asrem cerca 8 medici specialisti - Cronaca