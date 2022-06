Sanità | nessuno si indigna per le contraddizioni recenti | ringrazio chi agisce secondo coscienza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 giugno 2022) Credo che l’intero mondo dellaitaliana mai abbia attraversato una crisi così profonda quale l’attuale. Non mi riferisco solo alla cronica carenza di personale e risorse, aggravata dall’attuale Governo che ha preferito aumentare le spese militari rispetto agli investimenti in, ma parlo di qualcosa di molto più profondo e, a mio avviso, molto più pericoloso: una vera “lacerazione strutturale” che si è creata all’interno del mondo medico e il cui apice si è visto nelle clamorose contestazioni diAssemblee ordinistiche. Si tratta di proteste che, a mio avviso, non possono essere liquidate con superficialità, in quanto espressione di un profondo malessere della categoria e di laceranti divergenze sul piano etico e deontologico, riassumibili in una domanda: chi è oggi il medico e quale è il suo compito? Per chi come me ...