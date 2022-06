Sangue in chiesa | Strage nel giorno della solennità di Pentecoste (Di lunedì 6 giugno 2022) La persecuzione anticristiana non si ferma. La causa delle violenze non è sempre a sfondo religioso ma gli attacchi avvengono quasi sempre a Natale, a Pasqua o in altri momenti di importanti celebrazione. Non è la prima volta che i cristiani vengono aggrediti o uccisi, purtroppo. Ma quella di ieri, però, è stata una delle L'articolo Sangue in chiesa Strage nel giorno della solennità di Pentecoste proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 6 giugno 2022) La persecuzione anticristiana non si ferma. La causa delle violenze non è sempre a sfondo religioso ma gli attacchi avvengono quasi sempre a Natale, a Pasqua o in altri momenti di importanti celebrazione. Non è la prima volta che i cristiani vengono aggrediti o uccisi, purtroppo. Ma quella di ieri, però, è stata una delle L'articoloinneldiproviene da La Luce di Maria.

santegidionews : Pentecoste di sangue a Owo nel sud ovest della Nigeria. La strage in una chiesa. Uomini e donne in preghiera, marti… - santegidionews : #Nigeria, strage in Chiesa: martiri di una infinita persecuzione. Andrea Riccardi su @Corriere : Pentecoste di sang… - LSonnj : RT @F_Rossi_: #Nigeria, Pentecoste di sangue: attacco ad una chiesa cattolica, almeno 50 morti. Nel 2022 si muore mentre si è a messa. Nel… - shineelite2 : @anma49 @di_reddito La chiesa è finita dai tempi dell'inquisizione,si macchiarono col sangue di innocenti. E' stato… - Anna3006maria : RT @DonLucaGabriel1: Il sangue dei martiri cattolici, di cui oggi s'è fatta orrenda strage nella chiesa di san Francesco Saverio nella Dioc… -