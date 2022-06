San Donato | debutto col botto per la riapertura delle piscine all’aperto del parco Mattei

(Di lunedì 6 giugno 2022) A partire da sabato 4 giugno numerosi bagnanti sono accorsi, non solo da San, per godersi acqua e relax dopo due anni senza gestione a causa del Covid.

Il Cittadino

SAN DONATO La piscina esterna del Mattei apre ed è subito un boom di affluenza Numerosi, infatti, sono stati i cittadini e le famiglie che da San Donato e dai Comuni limitrofi hanno approfittato delle belle giornate per tuffarsi nelle piscine del Mattei, tornate ai "fasti"