Salta volo da Spalato, bloccati in Croazia pellegrini campani in visita a Medjugorie (Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUna sessantina di pellegrini campani di ritorno da Medjugorie sono bloccati in Croazia, all’aeroporto di Spalato, dopo che il volo easyJet EJU4840 di oggi, previsto per le 12, è stato cancellato, senza, dicono “che sia stata comunicata alcuna motivazione”. Il gruppo proviene dal Cilento, in provincia di Salerno, da Nola, da Castellammare di Stabia e suo circondario, da Santa Maria la Carità, Vico Equense, nel Napoletano e Mondragone, nel Casertano. Ne fanno parte anche una donna disabile e tre bambini: ad accompagnare la comitiva, che era partita mercoledì scorso da Napoli, un sacerdote, don Antonio Razzano. Il prossimo volo diretto da Spalato è in programma per mercoledì prossimo. Il gruppo di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUna sessantina didi ritorno dasonoin, all’aeroporto di, dopo che ileasyJet EJU4840 di oggi, previsto per le 12, è stato cancellato, senza, dicono “che sia stata comunicata alcuna motivazione”. Il gruppo proviene dal Cilento, in provincia di Salerno, da Nola, da Castellammare di Stabia e suo circondario, da Santa Maria la Carità, Vico Equense, nel Napoletano e Mondragone, nel Casertano. Ne fanno parte anche una donna disabile e tre bambini: ad accompagnare la comitiva, che era partita mercoledì scorso da Napoli, un sacerdote, don Antonio Razzano. Il prossimodiretto daè in programma per mercoledì prossimo. Il gruppo di ...

Advertising

anteprima24 : ** Salta #Volo da Spalato, bloccati in Croazia pellegrini campani in visita a #Medjugorie **… - rep_napoli : Salta volo da Spalato,bloccati in Croazia pellegrini campani [aggiornamento delle 14:04] - CinziaFufy74 : @ilrisolutoreIT Così, al volo, è normale dire 10 cent. Però non è un quesito matematico...è questione di comprensio… - CanaveseNews : Caselle: 'salta' il volo per Catania. ItaliaRimborso: 'I viaggiatori possono chiedere un rimborso di 250 euro' - PE… - QCanavese : CASELLE - Salta il volo per Catania, ItaliaRimborso: «I passeggeri possono chiedere 250 euro» -