Salta un'altra opportunità lavorativa per Katia Ricciarelli: periodo nero? (Di lunedì 6 giugno 2022) Non c'è pace per Katia Ricciarelli. Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip 6 pian piano si stanno chiudendo tutte le possibilità di lavorare in televisione nei programmi di punta. Prima è stata oggetto di interesse per Tale e Quale Show, ma le trattative pare non siano andate a buon fine e non farà parte del cast. Ora arriva anche la brutta notizia dal fronte GF VIP 7. Leggi anche: Dove vedere la replica di Tale e Quale Show Katia Ricciarelli dice addio al Grande Fratello Vip 7 periodo nero per Katia Ricciarelli. Dopo la fumata nera per Tale e Quale Show, arriva anche quella, sempre negativa per il Grande Fratello Vip 7. In questi giorni tantissime voci si sono rincorse sulla partecipazione dell'ex gieffina nella nuova edizione del ...

