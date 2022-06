Sallusti abbandona lo studio di Non è L’Arena: «Quel palazzo è una merda». Giletti impassibile (Di lunedì 6 giugno 2022) Alessandro Sallusti abbandona – sdegnato – lo studio di “Non è L’Arena”. Il direttore responsabile di Libero, infatti, dopo aver deciso di partecipare alla puntata “speciale” del talk di La7, che prevedeva la conduzione “in esterna” di Massimo Giletti da Mosca, ha preferito andarsene, rinunciando al compenso pattuito. Una scelta dovuta soprattutto allo spazio dato alla propaganda “filoputiniana” da parte del conduttore. Cosa che ha mandato il giornalista su tutte le furie. Sallusti, prima di alzarsi e andarsene, si è scagliato in qualche modo anche contro il Cremlino, che si intravedeva alle spalle di Giletti: “Quel palazzo che ti sta alle spalle è il palazzo dove sono stati decisi i peggiori crimini contro l’umanità ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 6 giugno 2022) Alessandro– sdegnato – lodi “Non è”. Il direttore responsabile di Libero, infatti, dopo aver deciso di partecipare alla puntata “speciale” del talk di La7, che prevedeva la conduzione “in esterna” di Massimoda Mosca, ha preferito andarsene, rinunciando al compenso pattuito. Una scelta dovuta soprattutto allo spazio dato alla propaganda “filoputiniana” da parte del conduttore. Cosa che ha mandato il giornalista su tutte le furie., prima di alzarsi e andarsene, si è scagliato in qualche modo anche contro il Cremlino, che si intravedeva alle spalle di: “che ti sta alle spalle è ildove sono stati decisi i peggiori crimini contro l’umanità ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Massimo #Giletti ha un mancamento in diretta da Mosca, poi si riprende. Polemica a #Nonelarena, Sallusti abbandona… - LaStampa : Giletti in onda dal Cremlino, Sallusti abbandona la trasmissione: 'Non starò qui a fare la foglia di fico' - Verastronza : @MarcusMercallus Mi colpisce l'impassibile Giletti. Sallusti che abbandona lo studio, il malore di Giletti , la Myr… - SandraM_Tcon0 : Che essere spregevole. Gira come va il vento. Anni fa con Silvio a braccetto con Putin non avrebbe mai pronunciato… - MauroPelliccia8 : RT @La7tv: #nonelarena Alessandro #Sallusti abbandona il collegamento: 'Quello che hai alle spalle è un Palazzo di merda! Lì il comunismo h… -