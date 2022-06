Salario minimo, Orlando: "Bene apertura discussione. Ora troviamo una soluzione adeguata" (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giugno 2022 "Considero positivo il fatto che si sia aperta una discussione sul Salario minimo in Italia. Mi auguro si trovi una soluzione adeguata" così il ministro del Lavoro Andrea Orlando a ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giugno 2022 "Considero positivo il fatto che si sia aperta unasulin Italia. Mi auguro si trovi una" così il ministro del Lavoro Andreaa ...

Advertising

fattoquotidiano : Conte: “Le paghe da fame sono normali per alcuni politici, per il M5s no. Dobbiamo approvare il salario minimo” - elio_vito : Durigon si pronuncia contro il salario minimo. Ed io mi convinco invece sempre più che sia necessario! Il salario minimo, non Durigon...?? - elio_vito : Brunetta sbaglia, in Italia dove ci sono salari bassi ed una alta percentuale di lavoratori poveri, il salario mini… - senzafretta1 : @fiscoepolitica @magantone @elio_vito A me niente, solo che a furia di pensarla così ci si ritrova con il Jobs-act… - KoenigLaurin : @boni_castellane Il salario minimo sarà il salario unico... -