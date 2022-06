Salario minimo, mentre il governo litiga l’Ue è pronta ad approvare la direttiva. L’Italia è tra i 6 Paesi che non ce l’hanno ancora (Di lunedì 6 giugno 2022) Salario minimo, ci siamo. O meglio, c’è l’Europa, che nelle prossime ore partorirà una direttiva per imporre a tutti gli Stati membri di affrontare il problema del lavoro povero. Quanto alL’Italia, il dibattito che si è riacceso negli ultimi mesi e il protagonismo del ministro del Lavoro Andrea Orlando stanno solo a dimostrare il nostro forte ritardo. Varata la direttiva, L’Italia avrà due anni per adottarla, sempre che bastino. Perché i disegni di legge sulla materia sono fermi al palo e anche di riforma della rappresentanza sindacale, tappa obbligata per attuare le nuove indicazioni di Bruxelles, finora si è solo parlato. Ma soprattutto c’è da mettere d’accordo tutti, dalle parti sociali ai partiti politici, a partire da quelli di governo, dove Pd, M5s e sinistra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022), ci siamo. O meglio, c’è l’Europa, che nelle prossime ore partorirà unaper imporre a tutti gli Stati membri di affrontare il problema del lavoro povero. Quanto al, il dibattito che si è riacceso negli ultimi mesi e il protagonismo del ministro del Lavoro Andrea Orlando stanno solo a dimostrare il nostro forte ritardo. Varata laavrà due anni per adottarla, sempre che bastino. Perché i disegni di legge sulla materia sono fermi al palo e anche di riforma della rappresentanza sindacale, tappa obbligata per attuare le nuove indicazioni di Bruxelles, finora si è solo parlato. Ma soprattutto c’è da mettere d’accordo tutti, dalle parti sociali ai partiti politici, a partire da quelli di, dove Pd, M5s e sinistra ...

Advertising

fattoquotidiano : Conte: “Le paghe da fame sono normali per alcuni politici, per il M5s no. Dobbiamo approvare il salario minimo” - elio_vito : Durigon si pronuncia contro il salario minimo. Ed io mi convinco invece sempre più che sia necessario! Il salario minimo, non Durigon...?? - petergomezblog : Salario minimo, Landini: “L’Europa ci chiede di affrontarlo, non è che la ascoltiamo solo quando vuole che si facci… - IcioParolini : Bene il salario minimo. Si applichi ai politici, e un operazione risparmio se vogliono farci vivere con il minimo g… - Freak_Nick_ : RT @LaNotiziaTweet: Salario minimo, ce lo chiede l’Europa: il leader #M5S #Conte spinge per il via libera alla legge entro la fine della le… -