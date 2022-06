Salario minimo, Jannotti Pecci (Unind. Napoli): "In nostri contratti paga oraria già sopra 9 euro" (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu. (Labitalia) - "La contrattazione deve continuare a essere la norma. Nell'ambito delle relazioni industriali si sono individuate in passato, e possono continuare a esserlo in futuro, forme di garanzia a tutela dei redditi dei lavoratori. Aggiungo che tutti i contratti firmati da Confindustria già oggi prevedono trattamenti retributivi superiori alla paga oraria di 9 euro, cui si fa riferimento per il Salario minimo". Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia sull'ipotesi di Salario minimo in Italia, l'imprenditore di lungo corso e presidente dell'Unione industriali di Napoli, Costanzo Jannotti Pecci. E per Jannotti Pecci Il Salario ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu. (Labitalia) - "La contrattazione deve continuare a essere la norma. Nell'ambito delle relazioni industriali si sono individuate in passato, e possono continuare a esserlo in futuro, forme di garanzia a tutela dei redditi dei lavoratori. Aggiungo che tutti ifirmati da Confindustria già oggi prevedono trattamenti retributivi superiori alladi 9, cui si fa riferimento per il". Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia sull'ipotesi diin Italia, l'imprenditore di lungo corso e presidente dell'Unione industriali di, Costanzo. E perIl...

Advertising

fattoquotidiano : Conte: “Le paghe da fame sono normali per alcuni politici, per il M5s no. Dobbiamo approvare il salario minimo” - elio_vito : Durigon si pronuncia contro il salario minimo. Ed io mi convinco invece sempre più che sia necessario! Il salario minimo, non Durigon...?? - elio_vito : Brunetta sbaglia, in Italia dove ci sono salari bassi ed una alta percentuale di lavoratori poveri, il salario mini… - TarallucciE : RT @DeerEwan: Come si fa a votare per partiti contrari al reddito di cittadinanza e al salario minimo? Siete tutti ereditieri o siete sem… - StraNotizie : Salario minimo, Jannotti Pecci (Unind. Napoli): 'In nostri contratti paga oraria già sopra 9 euro'… -