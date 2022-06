Salario minimo in Europa, in arrivo la direttiva UE: come funziona e cosa cambierà per l’Italia (Di lunedì 6 giugno 2022) Salario minimo in Europa, in arrivo la direttiva UE per gli Stati membri: cosa cambierà per l’Italia e come funziona? Salario minimo in Europa, in arrivo la direttiva UE È ormai in arrivo la direttiva europea sul Salario minimo. La proposta di provvedimento legata alla misura era stata presentata già nel 2020 su iniziativa della Commissione europea ed era stata approvata da Parlamento e Consiglio in prima lettura. Nella serata di lunedì 6 giugno, dovrebbe essere accolta in modo definitivo al termine del negoziato che si è tenuto tra Commissione, Parlamento e Consiglio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 6 giugno 2022)in, inlaUE per gli Stati membri:perin, inlaUE È ormai inlaeuropea sul. La proposta di provvedimento legata alla misura era stata presentata già nel 2020 su iniziativa della Commissione europea ed era stata approvata da Parlamento e Consiglio in prima lettura. Nella serata di lunedì 6 giugno, dovrebbe essere accolta in modo definitivo al termine del negoziato che si è tenuto tra Commissione, Parlamento e Consiglio ...

