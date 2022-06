Salario minimo, c’è l’ok alla direttiva Ue. Ma in Italia la maggioranza è spaccata (Di lunedì 6 giugno 2022) A Strasburgo l’ultimo passaggio sul testo a un anno e mezzo dal primo varo da parte della Commissione europea. In Italia Ddl fermo in commissione Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 6 giugno 2022) A Strasburgo l’ultimo passaggio sul testo a un anno e mezzo dal primo varo da parte della Commissione europea. InDdl fermo in commissione

Advertising

petergomezblog : Conte: “Le paghe da fame sono normali per alcuni politici, per il M5s no. Dobbiamo approvare il salario minimo”… - elio_vito : 'Ce lo chiede l'Europa' è il giusto richiamo per realizzare le riforme, ora che il salario minimo 'ce lo chiede l'E… - fattoquotidiano : Mentre l'Italia dorme l'Europa va verso il salario minimo - silvano747 : RT @ErmannoKilgore: Ue: scala mobile per il salario minimo? Ce l’avevamo 30 anni fa! Eravamo avanti a tutti grazie ai politici italiani e… - jaziadeath : RT @mbartolotta63: +++ ULTIMAORA +++ #Tajani : 'Con il salario minimo, rischio di abbassare i salari'. @elio_vito te lo vieni a prendere tu… -