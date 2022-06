Salario minimo, ce lo chiede l’Europa: il leader M5S Conte spinge per il via libera alla legge entro la fine della legislatura (Di lunedì 6 giugno 2022) “Ci sono dei lavoratori poveri che hanno paghe da fame lo stiamo dicendo da parecchio e come Movimento Cinque Stelle siamo più determinati che mai ad approvare il Salario minimo”, parola del leader Giuseppe Conte. “In Europa lo stanno facendo, c’è una direttiva in arrivo e alcuni Paesi già lo hanno. Introdurlo anche in Italia è necessario e doveroso”, ha aggiunto l’ex premier da Palermo dove è impegnato nella due giorni di campagna elettorale a sostegno del candidato a sindaco del centrosinistra Franco Miceli. Ma il governo di unità nazionale, che sul tema è profondamente diviso, riuscirà ad approvare il provvedimento entro la legislatura? “Stiamo lavorando a tempo pieno in Commissione al Senato, il nostro progetto di legge sta andando avanti e siamo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 6 giugno 2022) “Ci sono dei lavoratori poveri che hanno paghe da fame lo stiamo dicendo da parecchio e come Movimento Cinque Stelle siamo più determinati che mai ad approvare il”, parola delGiuseppe. “In Europa lo stanno facendo, c’è una direttiva in arrivo e alcuni Paesi già lo hanno. Introdurlo anche in Italia è necessario e doveroso”, ha aggiunto l’ex premier da Palermo dove è impegnato nella due giorni di campagna elettorale a sostegno del candidato a sindaco del csinistra Franco Miceli. Ma il governo di unità nazionale, che sul tema è profondamente diviso, riuscirà ad approvare il provvedimentola? “Stiamo lavorando a tempo pieno in Commissione al Senato, il nostro progetto dista andando avanti e siamo ...

fattoquotidiano : Conte: “Le paghe da fame sono normali per alcuni politici, per il M5s no. Dobbiamo approvare il salario minimo” - elio_vito : Brunetta sbaglia, in Italia dove ci sono salari bassi ed una alta percentuale di lavoratori poveri, il salario mini… - elio_vito : Durigon si pronuncia contro il salario minimo. Ed io mi convinco invece sempre più che sia necessario! Il salario minimo, non Durigon...?? - SkyTG24 : Lavoro, l'inflazione riaccende il dibattito sul salario minimo - Rosyfree74 : RT @renzocampanella: #Brunetta Circa lo smart working: 'Basta fare finta di lavorare' Della situazione generale: “La crisi economica non c’… -