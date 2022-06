Sabrina Salerno, gli scatti in costume incendiano: scollatura da non credere (Di lunedì 6 giugno 2022) Ancora una volta, Sabrina Salerno ha lasciato tutti senza parole. Una serie di scatti in costume che hanno incendiato il web. Fan in estasi. Sabrina Salerno continua a conquistare sempre più persone. Già dalla sua prima apparizione ha mostrato in maniera molto importante tantissime qualità. Tra queste anche una bellezza non comune. Oggi, la showgirl genovese continua il suo percorso favorevole anche sui social. Sui suoi profili, infatti, condivide spesso foto che fanno girare la testa. InstagramA tutti gli effetti, Sabrina Salerno continua a portare il titolo di icona sexy italiana. Una definizione che le è stata data negli anni Ottanta e che, ancora oggi, calza a dir poco in maniera perfetta. Dato che, in ogni scatto, mostra una ... Leggi su chenews (Di lunedì 6 giugno 2022) Ancora una volta,ha lasciato tutti senza parole. Una serie diinche hanno incendiato il web. Fan in estasi.continua a conquistare sempre più persone. Già dalla sua prima apparizione ha mostrato in maniera molto importante tantissime qualità. Tra queste anche una bellezza non comune. Oggi, la showgirl genovese continua il suo percorso favorevole anche sui social. Sui suoi profili, infatti, condivide spesso foto che fanno girare la testa. InstagramA tutti gli effetti,continua a portare il titolo di icona sexy italiana. Una definizione che le è stata data negli anni Ottanta e che, ancora oggi, calza a dir poco in maniera perfetta. Dato che, in ogni scatto, mostra una ...

